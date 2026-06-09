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Motorradfahrer fährt in Geuensee LU in verunfallten Töff

Keystone-SDA

Ein Unfall zwischen zwei Motorrädern und einem Lieferwagen in Geuensee LU ist am Montag glimpflich ausgegangen. Verletzt wurde niemand, doch waren die Motorräder schrottreif.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Dienstag fuhren die beiden Motorradfahrer am Nachmittag hintereinander von Geuensee Richtung Krumbach. Der erste Motorradfahrer geriet in einer Rechtskurve auf die andere Fahrbahnhälfte, kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lieferwagen und stürzte. Der zweite Motorradfahrer fuhr darauf in die auf der Strasse liegende Maschine.

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