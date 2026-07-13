Motorradfahrer fährt in Meien UR in Geländer und verletzt sich

Keystone-SDA

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Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der Sustenstrasse bei Meien in der Gemeinde Wassen verunfallt. Er wurde verletzt mit der Rega ins Kantonsspital Uri geflogen, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall passierte gegen 18.35 Uhr im Gebiet des Kronstollentunnels. Ein 24-jähriger Lenker eines Motorrads verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein Geländer. Anschliessend stürzte er und verletzte sich dabei.

Der Sachschaden am Motorrad und an den Strasseneinrichtungen beträgt rund 5500 Franken, wie es weiter hiess.

Das Wochenende sei aus Sicht der Kantonspolizei «äusserst ereignisreich» gewesen, hiess es weiter. Schwere Verletzungen habe es bei den Unfällen jedoch keine gegeben. So verliefen Kollisionen auf der Sustenstrasse bei Wassen, in der Tanzenbeingalerie in der Schöllenen sowie auf der Umfahrungsstrasse in Andermatt glimpflich und endeten ohne Verletzte oder mit Leichtverletzten.