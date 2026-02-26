Motorradfahrer fängt bei Unfall in Sempach Feuer

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei Sempach Station verunfallt und hat sich erheblich verletzt. Das Motorrad fing Feuer.

(Keystone-SDA) Der 20-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf der Surseestrasse unterwegs. Bei der Baustelle im Gebiet Büezwil verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Motorrad durchbrach mehrere Baustellenabschrankungen. Der verletzte Fahrer wurde ins Spital gebracht. Die Surseestrasse zwischen Nottwil und Sempach Station war für rund vier Stunden gesperrt.