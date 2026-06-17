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Motorradfahrer flüchtet in Hindelbank vor Polizeikontrolle

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend in Hindelbank vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei gefährdete er sich selber und andere Verkehrsteilnehmende.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am späteren Nachmittag fiel den Polizeikräften ein Motorrad ohne Kontrollschild auf. Dessen Lenker wendete vor der Kontrolle und flüchtete Richtung Kernenried, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Die Patrouille nahm die Nachfahrt auf. Während seiner Flucht war der Motorradfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und vollführte gefährliche Manöver.

Die Patrouille verlor den Sichtkontakt. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen konnte sie den Lenker bisher nicht anhalten. Die Polizei sucht Hinweise.

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