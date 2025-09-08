Motorradfahrer in Lebensgefahr nach Unfall in Weil am Rhein (D)

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag in Weil am Rhein (D) nahe der Grenze zu Basel schwer verunfallt und schwebt in Lebensgefahr. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Basler Universitätsspital, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf der Autobahn A5 in Richtung Grenzzollanlage. Vor dem 50-jährigen Töfffahrer bremsten zwei Fahrzeuge ab. Zunächst bremste eine 18-jährige Autofahrerin, da die Lichtzeichenanlage der Transitspur auf Rot wechselte. Ein Kleintransporter hinter ihr mit einem Anhänger musste ebenfalls anhalten. Daraufhin prallte der Motorradfahrer «wohl ungebremst» ins Heck des Anhängers, wie es im Communiqué hiess.