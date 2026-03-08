Motorradfahrer in Röthenbach bei Kollision mit Auto verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Röthenbach im Emmental bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Drittpersonen leisteten Erste Hilfe, bevor ein Ambulanzteam den Mann in ein Spital brachte. Der Autofahrer blieb unverletzt.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.10 Uhr auf der Schallenbergstrasse, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Im Bereich der Waldmattkurve kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Schallenbergstrasse war für rund zweieinhalb Stunden vollständig gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.