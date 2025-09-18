The Swiss voice in the world since 1935
Motorradfahrer in Sangernboden schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Selbstunfall in Sangernboden schwer verletzt. Er wurde per Helikopter ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen der Berner Kantonspolizei war der Motorradfahrer kurz vor dem Mittag vom Gurnigel her Richtung Sangernboden unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen kam er von der Fahrbahn ab, stiess gegen einen Stein und wurde über die Fahrbahn geschleudert. Am rechten Fahrbahnrand stürzte der Mann mit dem Motorrad mehrere Meter einen steilen Abhang hinunter.

Die Strasse musste für die Unfall- und Bergungsarbeiten rund anderthalb Stunden gesperrt werden wie aus der Mitteilung der Berner Kantonspolizei hervorging. Sie hat Ermittlungen eingeleitet.

