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Motorradfahrer in Zürich bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in der Stadt Zürich bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Stadtpolizei Zürich weiter mitteilte, fuhren laut bisherigen Erkenntnissen kurz vor 15 Uhr ein Personenwagen und ein Motorrad auf der Binzmühlestrasse, vom Max-Bill-Platz herkommend, in Richtung Schaffhauserstrasse. Nach der Verzweigung mit der Jungholzstrasse sei es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision gekommen.

Der 30-jährige Motorradfahrer stürzte und erlitt mittlere bis schwere Verletzungen. Er wurde von der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht. Der 44-jährige Automobilist blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang war noch unklar.

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