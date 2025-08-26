Motorradfahrer kollidiert in Gurtnellen UR mit Mauer
Ein Motorradfahrer ist in der Nacht auf Montag in Gurtnellen UR verunfallt. Der 33-Jährige fuhr von Wassen Richtung Amsteg, als er im Felli mit der Stützmauer auf der rechten Strassenseite kollidierte, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Motorradfahrer wurde beim Unfall erheblich verletzt und von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Dienstag noch keine Angaben machen.