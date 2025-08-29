Motorradfahrer kommt bei Frontalkollision in Tramelan ums Leben
Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Tramelan bei einer Frontalkollision mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der 52-jährige Schweizer geriet laut Polizeiangaben aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.
(Keystone-SDA) Zum schweren Unfall kam es auf der Grand-Rue, wie die Kantonspolizei Bern und die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland mitteilten. Die Polizei wurde kurz vor 10.10 Uhr über den Unfall informiert.
Der Mann verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen von Drittpersonen und Einsatzkräften auf der Unfallstelle. Er war im Kanton Freiburg wohnhaft.
Während der Dauer des Einsatzes blieb der Strassenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde über die Rue des Prés und die Rue du Nord eingerichtet.
Neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern waren auch ein Ambulanzteam, ein Rega-Helikopter, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern und das Care Team Kanton Bern im Einsatz. Weitere Ermittlungen wurden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland eingeleitet.