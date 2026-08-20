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Motorradfahrer rast in St. Gallen der Polizei davon

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochabend in der Stadt St. Gallen mit hohem Tempo einer Kontrolle der Stadtpolizei entzogen. Bei der Flucht sei es zu einem Raserdelikt gekommen, vermutet die Polizei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einer Patrouille fiel kurz vor 17 Uhr auf der Lukasstrasse ein Motorradfahrer auf, der ohne Kontrollschild unterwegs war. Als er angehalten werden sollte, habe er die Flucht ergriffen, teilte die St. Galler Stadtpolizei am Donnerstag mit.

Er fuhr über die Rorschacherstrasse und später über die Martinsbruggstrasse. Dabei habe er die zulässige Höchstgeschwindigkeit «massiv überschritten», heisst es in der Mitteilung. Es handle sich vermutlich um ein Raserdelikt. Die Fahndung nach dem Lenker läuft.

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