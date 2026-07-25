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Motorradfahrer stösst in Semsales mit Auto zusammen

Keystone-SDA

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag in den Freiburger Voralpen in Semsales bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto schwer verletzt worden. Die Rega flog ihn in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte laut der Kantonspolizei Freiburg gegen 16.35 Uhr auf der Route de Bulle. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war der Töfffahrer von Semsales in Richtung Vaulruz unterwegs.

Beim Überholen eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs geriet er auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, wie es weiter hiess.

Der Verkehr wurde während rund drei Stunden wechselseitig geführt. Die Polizei sucht Zeugen, vor allem den Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs.

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