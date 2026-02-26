The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Motorradfahrer stürzt in Bleienbach und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Bleienbach schwer verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann auf dem Moosacher vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Er rutschte mitsamt Motorrad auf ein angrenzendes Feld, wo es ihn und das Motorrad mehrfach überschlug, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft