Motorradfahrer stürzt in Bleienbach und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Bleienbach schwer verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann auf dem Moosacher vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Er rutschte mitsamt Motorrad auf ein angrenzendes Feld, wo es ihn und das Motorrad mehrfach überschlug, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.