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Motorradfahrer stürzt in Corgémont und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmittag in Corgémont BE bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde von einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern war der Motorradfahrer von Corgémont Richtung Tramelan unterwegs. Als er einen Wagen überholte, stürzte er und blieb am Boden liegen.

Wieso der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verlor und verunfallte, war am Abend noch nicht geklärt.

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