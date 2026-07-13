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Motorradfahrer stürzt in der Stadt Bern und verletzt sich

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntagabend in der Stadt Bern bei einem Selbstunfall verletzt. Er verlor aus noch ungeklärten Gründen auf dem Ostring die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann verunfallte kurz nach 21.30 Uhr, als er vom Freudenbergerplatz in Richtung Sonnenhof fuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach dem Sturz betreuten Ersthelfende den Verletzten, bevor ihn ein Ambulanzteam in ein Spital brachte.

Wegen der Rettungsarbeiten blieben beide Fahrspuren während rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

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