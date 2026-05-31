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Motorradfahrer stürzt in Linthal GL und verletzt sich

Keystone-SDA

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagvormittag in Linthal GL gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann wurde nach der Erstversorgung von der Rega in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr auf der Klausenstrasse Richtung Klausenpass. Der Mann prallte bei der Einfahrt auf einen Parkplatz gegen einen Randstein. Der Motorradfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich.

Am Motorrad entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache wird nun von der Kantonspolizei Glarus abgeklärt.

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