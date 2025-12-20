Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto in Dällikon

Keystone-SDA

Den Zusammenstoss mit einem Auto hat ein Motorradfahrer in Dällikon mit seinem Leben bezahlt. Er starb am Samstagnachmittag noch auf der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 14.45 Uhr fuhr der 22-jährige Motorradfahrer von Dällikon kommend in Richtung Blumetshalde, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Aus noch unbekannten Gründen kam er in einer Rechtskurve zu Fall und schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Autofahrer blieb unverletzt und wurde durch einen Notfallseelsorger betreut.