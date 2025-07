Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Churwalden

Keystone-SDA

In Churwalden GR ist am Samstagmittag ein Auto mit einem Motorrad zusammengestossen. Der 25-jährige Motorradfahrer wurde verletzt in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Ein 70-jähriger Autofahrer war am Samstag um 11.45 Uhr unterwegs in Richtung Chur. Im Zusammenhang mit einem Überholmanöver kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei.