The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Hochdorf LU

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Mittwochmorgen in Hochdorf ein Motorradfahrer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Angaben der Luzerner Polizei passierte der Unfall am Mittwochmorgen, als ein Autofahrer von der Industriestrasse nach links in die Sempacherstrasse einbog und dabei mit einem Motorradfahrer zusammenstiess, der in Richtung Hildisrieden unterwegs war.

Der Sachschaden beträgt laut der Mitteilung rund 7500 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft