Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in Hochdorf LU

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad hat sich am Mittwochmorgen in Hochdorf ein Motorradfahrer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Laut Angaben der Luzerner Polizei passierte der Unfall am Mittwochmorgen, als ein Autofahrer von der Industriestrasse nach links in die Sempacherstrasse einbog und dabei mit einem Motorradfahrer zusammenstiess, der in Richtung Hildisrieden unterwegs war.

Der Sachschaden beträgt laut der Mitteilung rund 7500 Franken.