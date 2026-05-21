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Motorradfahrer verletzt sich bei Selbstunfall in Domat/Ems GR

Keystone-SDA

Am Mittwoch ist in Domat/Ems GR ein Motorradfahrer in einen Randstein geprallt. Er stürzte und zog sich gemäss Polizeiangaben mittelschwere Verletzungen zu.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 40-Jährige fuhr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden um 22.10 Uhr auf der Via Innovativa vom Bahnübergang her in Richtung Golfplatz. Dabei prallte er mit seinem Motorrad gegen einen Randstein und stürzte. Drittpersonen sowie die Feuerwehr Ems-Chemie leisteten gemäss Polizei Erste Hilfe. Ein Team der Rettung Chur übernahm die medizinische Versorgung des mittelschwer verletzten Mannes und brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden.

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