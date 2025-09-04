Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz in Frenkendorf BL

Keystone-SDA

Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich am Mittwoch in Frenkendorf BL bei einem Sturz Verletzungen zugezogen. Die Sanität lieferte ihn ins Spital ein, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 08.00 Uhr auf der Schönmattstrasse, als der 16-Jährige einem entgegenkommenden Taxi-Bus ausweichen musste.

Als der Motorradfahrer sein Fahrzeug zurück auf die Strasse lenken wollte, rutschte er gemäss Mitteilung aus und stürzte. Die Polizei sucht Zeugen.