Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz in Frenkendorf BL

Keystone-SDA

Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich am Mittwoch in Frenkendorf BL bei einem Sturz Verletzungen zugezogen. Die Sanität lieferte ihn ins Spital ein, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 08.00 Uhr auf der Schönmattstrasse, als der 16-Jährige einem entgegenkommenden Taxi-Bus ausweichen musste.

Als der Motorradfahrer sein Fahrzeug zurück auf die Strasse lenken wollte, rutschte er gemäss Mitteilung aus und stürzte. Die Polizei sucht Zeugen.

