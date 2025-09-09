The Swiss voice in the world since 1935
Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz in Grub AR schwer

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall in Grub AR am Montag hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde gemäss der Polizei von der Rega in ein Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 18-jährige verlor im Bereich Chreitobel die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Der Sachschaden betrage mehrere tausend Franken.

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

