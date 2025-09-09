Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz in Grub AR schwer
Bei einem Selbstunfall in Grub AR am Montag hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde gemäss der Polizei von der Rega in ein Spital geflogen.
(Keystone-SDA) Der 18-jährige verlor im Bereich Chreitobel die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Der Sachschaden betrage mehrere tausend Franken.