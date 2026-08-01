Motorradfahrer verunfallt in Innertkirchen BE tödlich

Keystone-SDA

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Ein Motorradfahrer ist am Samstagmorgen in Innertkirchen BE bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Er kollidierte bei einem Überholmanöver mit einer Leitplanke. Der betroffene Strassenabschnitt war für mehrere Stunden gesperrt.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 09.15 Uhr auf der Grimselstrasse, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer von Meiringen in Richtung Innertkirchen unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Mann bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke. In der Folge stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu, wie es weiter hiess.

Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen durch Drittpersonen und die Einsatzkräfte verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Die formelle Identifikation des Verstorbenen stehe noch aus.

Für die Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Grimselstrasse für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Im Einsatz standen laut Mitteilung ein Ambulanzteam, die Rega sowie die Feuerwehren Meiringen und Innertkirchen. Die regionale Staatsanwaltschaft Oberland leitete eine Untersuchung zum genauen Unfallhergang ein.