Motorradfahrerin rast mit 147 km/h ausserorts durch Malters LU

Keystone-SDA

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Die Luzerner Polizei hat in Malters eine Töfffahrerin, die mit 147 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war, am Montag gestoppt. Die 20-Jährige wurde festgenommen und angezeigt.

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(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei führte am Montagabend auf der Kantonsstrasse im Gebiet Oberrängg in Malters eine Geschwindigkeitskontrolle durch, wie sie am Donnerstag mitteilte. Kurz nach 20.20 Uhr habe eine Motorradfahrerin die Messstelle ausserorts mit 147 km/h passiert.

Eine Polizeipatrouille konnte die Lenkerin nach einer Nachfahrt anhalten und festnehmen. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf sie keine Motorfahrzeuge mehr lenken. Laut der Mitteilung wird sie wegen eines Rasertatbestandes angezeigt.