The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Motorradfahrerin rast mit 147 km/h ausserorts durch Malters LU

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat in Malters eine Töfffahrerin, die mit 147 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war, am Montag gestoppt. Die 20-Jährige wurde festgenommen und angezeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei führte am Montagabend auf der Kantonsstrasse im Gebiet Oberrängg in Malters eine Geschwindigkeitskontrolle durch, wie sie am Donnerstag mitteilte. Kurz nach 20.20 Uhr habe eine Motorradfahrerin die Messstelle ausserorts mit 147 km/h passiert.

Eine Polizeipatrouille konnte die Lenkerin nach einer Nachfahrt anhalten und festnehmen. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf sie keine Motorfahrzeuge mehr lenken. Laut der Mitteilung wird sie wegen eines Rasertatbestandes angezeigt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft