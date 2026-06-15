Motorradfahrerin verunfallt und stürzt in Obernau LU in den Bach

Keystone-SDA

In Obernau LU hat sich am Sonntagmittag eine Töfffahrerin bei einem Unfall verletzt. Sie verlor die Kontrolle über ihr Motorrad, stürzte und musste in ein Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut der Luzerner Polizei kurz nach 13.00 Uhr auf der Hergiswaldstrasse im Ortsteil Obernau. Die 47-jährige Frau verlor in einer Kurve die Herrschaft über ihr Motorrad und geriet auf eine Wiese. Dabei wurde sie laut Communiqué von ihrem Fahrzeug geschleudert und stürzte in den Rotbach.

Der Rettungsdienst 144 brachte die verletzte Fahrerin anschliessend in ein Spital.