Motorradfahrerinnen und -fahrer spenden 209 Liter Blut

Keystone-SDA

464 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer haben am Samstag und Sonntag an der Töff-Blutspende auf dem Glaubenberg OW 209 Liter Blut gelassen. Das ist ein starker Beitrag zur Blutversorgung in den kritischen Sommermonaten.

(Keystone-SDA) Kritisch ist die Lage im Sommer, weil viele Blutspenderinnen und -spender in dieser Zeit in den Ferien sind, wie die interregionale Blutspende des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) mitteilte. Die Nachfrage in den Spitälern bleibt indessen konstant hoch.

Neben der Hauptsache gab es an der 42. Töff-Blutspende Testfahrten, Touristikinformationen, Fahrsicherheitsangebote sowie Gratis-Bratwürste oder Pommes Frites. Erstspendenden übergab das SRK ein Geschenk. Die nächste Töff-Blutspende auf dem Glaubenberg findet am 27. und 28. Juni 2026 statt.