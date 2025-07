Mottbrand in einem Holzschopf in Baar ZG verläuft glimpflich

Keystone-SDA

In einem Holzschopf in Baar ZG ist am Dienstagmittag ein Mottbrand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten.

(Keystone-SDA) Der Brand in einem Holzschopf am Jöchlerweg in Baar wurde der Zuger Polizei am Dienstagmittag gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei bereits dichter Rauch sichtbar gewesen, hiess es. Ein Anwohner hatte erste Löschversuche unternommen.

Die Feuerwehren Baar und Zug konnten den Brandherd schnell lokalisieren und löschen. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand im Holzschopf.

Rund 30 Feuerwehrleute sowie die Zuger Polizei standen im Einsatz. Die Brandursache ist laut Communiqué unklar und wird derzeit vom Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht.