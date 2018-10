Dieser Inhalt wurde am 12. Oktober 2018 11:00 publiziert 12. Oktober 2018 - 11:00

Am 5. Dezember wählt die Bundesversammlung zwei neue Bundesräte. Und vielleicht werden es zwei Frauen sein. Wird das die Schweizer Politik prägen?

Für die FDP steigt Karin Keller-Sutter als grosse Favoritin ins Rennen ein, für die CVP hat sich noch keine mögliche Kandidatin klar geäussert. Und doch besteht die Möglichkeit, dass in der kommenden Wintersession zwei Frauen in den Bundesrat gewählt werden. Dann wären es neben SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga drei Bundesrätinnen, die über dieses Land entscheiden. Was können Frauen besser in der Politik? Oder was können Männer besser? swissinfo.ch ist in der Bundeshauptstadt Bern auf die Strasse gegangen und hat bei den Schweizern nachgefragt.





