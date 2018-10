Dieser Inhalt wurde am 25. Oktober 2018 11:00 publiziert 25. Oktober 2018 - 11:00

Dank einer Volksinitiative hat die Schweiz ein ziemlich unerwartetes Diskussionsthema erhalten. Sollen Kühe Hörner tragen oder nicht?

Aussenstehende könnten allenfalls meinen, es gehe um eine Detailfrage der Schweizer Volkswirtschaft. Aber das Thema hat Smalltalk-Potenzial – und abgesehen davon hat sich jeder Schweizer und jede Schweizerin eine eigene Meinung zu bilden. Am 25. November stimmt die Schweiz über die sogenannte Hornkuhinitiative ab. Sinnlos oder dringend notwendig? Swissinfo hat sich auf den Strassen der Innerschweiz, in Schwyz und in Brunnen, umgehört.

Könnten Kühe sprechen, würden sie uns Menschen sagen, dass wir aufhören sollen, ihnen als Kälber die Hörner abzubrennen. Zumindest behauptet das der Landwirt Armin Capaul aus dem Berner Jura, er ist der Kopf hinter der Hornkuhinitiative. Es geht um Verletzungsgefahren, zeitgemässe Tierhaltung, um 40 Millionen Franken – und um viel Symbolik.

