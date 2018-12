Dieser Inhalt wurde am 30. Dezember 2018 11:30 publiziert

Ein bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist der Moment zu überlegen, was man im kommenden Jahr besser oder anders machen sollte.

Was bringt 2019? Welche Vorsätze und welche Wünsche haben die Schweizer für ein neues Kapitel und ein neues Jahr? Swissinfo.ch ist in Zermatt auf die Strasse und hat gefragt: Was wünschen sie sich fürs 2019?

