Dieser Inhalt wurde am 4. Oktober 2018 12:30 publiziert 04. Oktober 2018 - 12:30

Die Regierungsmitglieder Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann treten zurück. Wer wird ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin, und vor allem: Was sollen die neuen Bundesräte für dieses Land tun?

Doris Leuthard prägte das Land mit ihrem Einsatz in den Bereichen Verkehr und Umwelt. Johann Schneider-Ammann engagierte sich für die Wirtschaft und für eine neue Dimension des Schulfranzösisch.

Was sollte ein Bundesrat sonst noch tun? Da gerade zwei Regierungsmitglieder gleichzeitig Platz für neue Kräfte machen, wird in diesen Tagen in der Schweiz diskutiert, was eine zukünftige Bundesrätin oder ein zukünftiger Bundesrat alles machen muss.

Was würden Sie in diesem Land ändern, wenn Sie Bundesrat wären? Diese Frage hat swissinfo.ch den Menschen in den Zürcher Strassen gestellt.





