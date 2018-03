Dieser Inhalt wurde am 29. Januar 2007 15:24 publiziert 29. Januar 2007 - 15:24

Mehrere Male bebte in Basel die Erde. Basel liegt zwar auf einer erdbebenaktiven Zone. Allerdings löst ein umstrittenes Erdwärmeprojekt die Beben aus. Bei diesem Projekt wird unter anderem tief in den heissen Basler Untergrund gebohrt und die so ausgelösten Beben führten dazu, dass das Projekt nun auf Eis gelegt wurde. Hansruedi Schär, SR DRS. (2.23)

