Am 27. Januar 2018 starb im südschwedischen Dörfchen ein 92-jähriger Mann. Was hatte dieser Todesfall mit der Schweiz zu tun? Ingvar Kamprad, so hiess der Mann, war der reichste in der Schweiz lebende Mensch. Er hatte den weltweit tätigen Möbelriesen Ikea gegründet.​​​​​​​ (Silvan Wegmann für "Handelszeitung")