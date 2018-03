Dieser Inhalt wurde am 28. September 2006 15:24 publiziert 28. September 2006 - 15:24

Militärpistole und Sturmgewehr zu Hause im Kleiderkasten, zusammen mit der Munition. Das ist in der Schweizer Öffentlichkeit erneut ein Thema. Auch in der Herbstsession in Flims. Doch die Mehrheit der Räte will nichts ändern. Auch nicht an der Tatsache, dass es rund 2 Mio. Waffen in Privatbesitz gibt. Patrik Wülser, SR DRS. (1.16)

Neuer Inhalt Horizontal Line