Dieser Inhalt wurde am 8. Dezember 2005 13:59 publiziert 08. Dezember 2005 - 13:59

Jeder Kanton in der Schweiz verlangt unterschiedlich hohe Steuern. Es gibt 26 Bildungssysteme und wer in Zürich am See wohnt ist tendenziell reicher als derjenige im Obergoms. Die Unterschiede sind aber noch viel grösser. Patrick Wülser, SR DRS (3.09).

