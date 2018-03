Pipilotti Rist, Selbstlos im Lavabad (Standbild), 1994, Einkanal-Videoinstallation, Ton, Farbe, LCD-Bildschirm in den Boden eingelassen, Player, mit Genehmigung der Künstler, Hauser & Wirth und Luhring Augustine, © die Künstlerin. (Pipilotti Rist)

Pipilotti Rist - Sip my Ocean Installation Ansicht, 1996 © die Künstlerin. (Foto: Jessica Maurer) Muda Mathis & Pipilotti Rist, Japsen (Standbild), 1988, Einkanal-Video, Ton, Farbe, mit freundlicher Genehmigung der Künstler Hauser & Wirth und Luhring Augustine, © die Künstlerin. (Muda Mathis, Pipilotti Rist)

Pipilotti Rist, Cape Cod Chandelier, 2011, Installation Pipilotti Rist: Sip my Ocean, Museum of Contemporary Art Australia, Sydney, 2017, mit Genehmigung der Künstler, Hauser & Wirth und Luhring Augustine, © die Künstlerin. (Foto: Daniel Boud)

Pipilotti Rist, Pixelwald Motherboard (Pixelforest Mutterplatte), 2016, Installationsansicht, Pipilotti Rist: Sip my Ocean, Museum of Contemporary Art Australia, Sydney, 2017, mit freundlicher Genehmigung des Künstlers, Hauser & Wirth und Luhring Augustine. (Foto: Ken Leanfore) Das Zimmer, 1994/ 2017, Installationsansicht, Pipilotti Rist: Sip my Ocean, Museum of Contemporary Art Australia, Sydney, 2017, mit Genehmigung des Künstlers, Hauser & Wirth und Luhring Augustine, © die Künstlerin. (Foto: Daniel Boud)

MCA - Pipilotti Rist, Funken der domestizierten Synapsen (Foto: Jessica Maurer)

MCA - Pipilotti Rist, 4. Stockwerk zur Milde (Foto Anna Kucera)



