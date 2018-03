Dieser Inhalt wurde am 21. Dezember 2013 11:00 publiziert 21. Dezember 2013 - 11:00

"Damit die Besucher von heute die Aussteller von morgen sind": Das ist das Motto der Ausstellungsmacher in der südschweizerischen Gemeinde Balerna nahe der Grenze zu Italien. Vom 14. Dezember 2013 bis am 6. Januar 2014 werden Krippen aus beiden Ländern gezeigt. Zudem fördern die beiden Kuratoren die Krippenkunst.

Die Darstellung der Krippe geht auf das Lukas-Evangelium zurück, gemäss dem Jesus nach der Geburt im Stall in Bethlehem von seiner Mutter Maria in eine Krippe gelegt wurde. Die katholische Weihnachtstradition wird dem Heiligen Franz von Assisi zugeschrieben.



Im Lauf der Jahrhunderte hat sich die Darstellung der Krippe zu einer ausgestalteten, figürlichen Krippenszene entwickelt. Aus den Kirchen fand sie den Weg in die Privathäuser, von Italien aus in verschiedenste Teile der Welt.



Daraus hat sich heute eine veritable Krippenkunst entwickelt, mit einer Vielfalt von Stilrichtungen und Darstellungen. Unzählig sind auch die Materialien, mit denen die Figuren und die Umgebung gestaltet werden, um die Szene der Geburt und des Besuchs der heiligen drei Könige darzustellen.



In den letzten Jahrzehnten sind dank dem Einsatz von Krippen-Liebhabern Museen, Festivals und Ausstellungen entstanden, die das Interesse an dieser Weihnachtstradition weitertragen. Dazu gehört auch die Ausstellung in Balerna (Kanton Tessin), die 2006 auf Initiative von Flavio und Lucio Negri ins Leben gerufen wurde. Vater und Sohn zeigen in einem repräsentativen Gebäude aus dem sechzehnten Jahrhundert Krippen von beidseits der Grenze.



Für viele Besucherinnen und Besucher gilt die Ausstellung auch als Ausgangspunkt: Sie werden später an Kursen der beiden Krippen-Fans teilnehmen. Das Ziel von Flavio und Lucio Negri ist es, ihre Passion weiterzugeben. Der Fotograf Christoph Balsiger von swissinfo.ch hat ihnen während der Aufbauarbeiten über die Schulter geschaut.



(Bilder: Christoph Balsiger, swissinfo.ch, Text: Sonia Fenazzi, swissinfo.ch)

