Muri kann Schulanlage Horbern sanieren

Keystone-SDA

Der Weg ist frei für die Gesamtsanierung der Schulanlage Horbern in Muri bei Bern. Das Volk hat den Kredit von 10,8 Millionen Franken mit 4300 Ja- zu 496 Nein-Stimmen gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei 55,2 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Geplant sind unter anderem räumliche Anpassungen aufgrund des Lehrplans 21, eine energetische Erneuerung der Gebäudehülle, neue Lüftungsanlagen sowie ökologische Aufwertungen des Aussenraums. Die gesamte Schulanlage wird künftig hindernisfrei sein. Die Bauarbeiten sollen im August 2026 starten.