Museum Luzern rückt in Ausstellung verborgene Tiere ins Zentrum

Keystone-SDA

Im Museum Luzern ist ab 12. Mai die Ausstellung "Unsichtbar? Tiere im Verborgenen" zu sehen. Die Eigenproduktion wird anschliessend als Wanderausstellung durch verschiedene Naturmuseen der Schweiz reisen.

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(Keystone-SDA) Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen fünf Tiere: Garnele, Ratte, Drossel, Regenwurm und Ammonit. Diese verborgenen Tiere bleiben weitgehend unsichtbar, sind weder besonders herzig, noch berühmt und sollen in der Eigenproduktion des Museum ins Zentrum gerückt werden.

«Die Ausstellung ist verspielt, manchmal etwas kurios und mit ihren eigenständigen Illustrationen sehr ästhetisch geworden», wird Beatrice Tobler, Leitende Kuratorin Museum Luzern, in der Mitteilung zitiert.

Ein Teil der Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der kantonalen Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz, die heuer ihr 150-Jahr-Jubiläum feiert. Die grossformatigen Ausstellungsbauten sind mit Illustrationen des Luzerner Künstlers Lorenz Rieser gestaltet.

Die Ausstellung dauert bis 21. Februar.