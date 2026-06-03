Museum.BL in Liestal muss wegen Bauarbeiten schliessen

Keystone-SDA

Das Museum.BL in Liestal muss ab 2028 für rund eineinhalb Jahre schliessen. In der Zeit soll die Tragstruktur des Gebäudes verstärkt und das Museum erdbebensicher gemacht werden, wie die Baselbieter Regierung am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die baulichen Massnahmen sind nötig, weil sich die Tragkonstruktion des Gebäudes über die Jahre hinweg verformt hat, wie es heisst. Bereits Anfang der 2000er-Jahre und 2022 seien die Längsträger im Erdgeschoss verstärkt worden.

Das historische Gebäude entstand bereits im Jahr 1518 als Korn- und Zeughaus und wurde seither mehrfach umgenutzt und umgebaut, wie die Regierung schreibt. Es stehe seit 1969 unter kantonalem Denkmalschutz und befinde sich seit 1989 im Bundesinventrar der schützenswerten Ortsbilder.

Aktuell werde ein Konzept erarbeitet, wie die Angebote des Museums für die Schulen und die Öffentlichkeit auch während der Bauzeit weitergeführt werden sollen.