Museumsquartier Bern gibt fünf Projektteams bekannt

Keystone-SDA

Die Verantwortlichen des Berner Museumsquartiers haben am Montag fünf Projektteams präsentiert. Diese entwickeln nun Vorschläge, wie das künftige Quartier aussehen könnte.

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(Keystone-SDA) 40 Teams aus diversen europäischen Ländern hatten sich für die Teilnahme beworben, wie der Verein Museumsquartier Bern mitteilte. Das Siegerprojekt soll Anfang 2027 bekanntgegeben werden. Für die Realisierung hat die Burgergemeinde Bern eine Investition von bis zu 80 Millionen Franken in Aussicht gestellt.

Die Aufgabe der fünf ausgewählten Projektteams sei sehr komplex, sagte Vereinspräsident Bernhard Pulver. Einerseits gehe es um die langfristige städtebauliche Entwicklung des Areals. Andererseits seien konkrete Neubauten und Erweiterungen für das Alpine Museum, das Naturhistorische Museum und das Museum für Kommunikation zu planen.