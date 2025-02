Musiker von Grateful Dead als «Personen des Jahres» geehrt

Keystone-SDA

Die Musiker der US-Rockband Grateful Dead sind bei einer Charity-Gala in Los Angeles als "Personen des Jahres 2025" ausgezeichnet worden. Die Non-Profit-Organisation Musicares verlieh den Preis am Freitag (Ortszeit).

(Keystone-SDA) Neben dem Sänger und Gitarristen Bobby Weir (77), Schlagzeuger Bill Kreutzmann (78) sowie dem Schlagzeuger und Perkussionisten Mickey Hart (81) wurden die verstorbenen Gründungsmitglieder von Greatful Dead, Jerry Garcia und Phil Lesh geehrt.

Musicares sammelte an dem Abend Spenden für Musiker in Not, darunter auch solche, die von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles betroffen sind. Die US-Rockband Grateful Dead wurde 1965 gegründet.