The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mutmassliche Brandstifterin von Elgg gesteht am Gericht Winterthur

Keystone-SDA

Eine 45-jährige mutmassliche Brandstifterin hat am Mittwoch am Bezirksgericht Winterthur alles zugegeben. Sie legte in Elgg ZH acht Brände, die einen Millionenschaden verursachten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auslöser der Brandstiftungen war der Tod ihrer Katze, wie die Beschuldigte am Mittwoch bestätigte. Sie nahm damals Medikamente und trank vor den Taten jeweils «massive Mengen» Alkohol, wie der Richter sagte.

Die Beschuldigte bestätigte, dass sie damals Stimmen hörte, was ihr zuvor nie passiert sei. «Die Stimmen waren für mich sehr real», sagte sie. Die Stimmen hätten ihr gesagt, dass die Katze wiederkäme, wenn sie Feuer lege. «Damals habe ich das geglaubt». Heute wisse sie, dass das nicht real war.

Die Stimmen hätten ihr gesagt, dass es acht Brände sein sollen. «Das ist das Unendlichkeitszeichen», sagte sie auf die Frage des Richters nach der sehr spezifischen Zahl. Die Verfahren zu zwei weiteren Bränden in dem Zeitraum in Elgg wurden eingestellt, wie der Richter am Mittwoch sagte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft