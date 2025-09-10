Mutmassliche Brandstifterin von Elgg gesteht am Gericht Winterthur

Keystone-SDA

Eine 45-jährige mutmassliche Brandstifterin hat am Mittwoch am Bezirksgericht Winterthur alles zugegeben. Sie legte in Elgg ZH acht Brände, die einen Millionenschaden verursachten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auslöser der Brandstiftungen war der Tod ihrer Katze, wie die Beschuldigte am Mittwoch bestätigte. Sie nahm damals Medikamente und trank vor den Taten jeweils «massive Mengen» Alkohol, wie der Richter sagte.

Die Beschuldigte bestätigte, dass sie damals Stimmen hörte, was ihr zuvor nie passiert sei. «Die Stimmen waren für mich sehr real», sagte sie. Die Stimmen hätten ihr gesagt, dass die Katze wiederkäme, wenn sie Feuer lege. «Damals habe ich das geglaubt». Heute wisse sie, dass das nicht real war.

Die Stimmen hätten ihr gesagt, dass es acht Brände sein sollen. «Das ist das Unendlichkeitszeichen», sagte sie auf die Frage des Richters nach der sehr spezifischen Zahl. Die Verfahren zu zwei weiteren Bränden in dem Zeitraum in Elgg wurden eingestellt, wie der Richter am Mittwoch sagte.