Mutmassliche Brandstiftung bei Feuer in Basel

Keystone-SDA

Die Basler Berufsfeuerwehr hat am Mittwochabend einen Brand am Irène Zurkinden-Platz beim Dreispitz gelöscht. Die Staatsanwaltschaft geht von Brandstiftung aus, wie sie am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach gegen 19.50 Uhr aus, wie es heisst. Es seien freigelagerte Gegenstände aus Holz und Plastik in Brand geraten. Verletzt worden sei niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand rasch, während die Polizei den Einsatzort vorübergehen abgesperrt hatte, wie die Staatsanwaltschaft weiter schreibt.