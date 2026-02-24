Mutmasslicher «Baby-Schüttler» steht in Hinwil vor Gericht

Vor dem Bezirksgericht Hinwil muss sich heute Dienstag ein mutmasslicher "Baby-Schüttler" verantworten. Der Mann soll seine Zwillingsmädchen derart misshandelt haben, dass bei beiden mehrere Rippen brachen und eines von ihnen eine Hirnverletzung erlitt.

(Keystone-SDA) Der Beschuldigte aus dem Oberland war schon nach wenigen Tagen Kinderbetreuung überfordert und gereizt. Um die kleinen Zwillinge endlich ruhigzustellen, soll der Mann, den die Staatsanwaltschaft als «impulsiv» bezeichnet, schliesslich Gewalt angewendet haben.

Gemäss Anklageschrift packte er die Säuglinge übermässig grob, so dass bei beiden gleich mehrere Rippen brachen. Eines der Zwillingsmädchen schüttelte er zudem so heftig, dass es eine Blutung zwischen zwei Hirnhäuten erlitt. Ohne ärztliche Versorgung wäre das Mädchen wohl an den Folgen der Blutung gestorben.

Der Schweizer muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung und mehrfacher einfacher Körperverletzung verantworten. Welche Strafen die Staatsanwaltschaft verlangt, ist noch offen.

Allenfalls wird zuerst noch ein psychiatrisches Gutachten über den Mann erstellt, denn möglicherweise war der IV-Rentner zum Zeitpunkt der Taten nicht schuldfähig.

Vor Gericht steht auch die Ehefrau. Gemäss Staatsanwaltschaft hätte sie die Misshandlungen verhindern können – und habe nichts getan. Sie habe doch voraussehen können, dass ihr Ehemann mit den Kindern überfordert sei. Auch seinen «übermässig groben Umgang» hätte sie gemäss Anklage erkennen müssen. Mit ihrer Untätigkeit soll sie ihre Fürsorgepflicht verletzt haben.