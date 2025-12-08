Mutmasslicher Brandstifter nach Brand in Kappel SO ermittelt

Keystone-SDA

Nach dem Brand mehrerer Autos in einem Unterstand am Samstagabend in Kappel SO hat die Polizei einen mutmasslichen Brandstifter ermittelt. Es handelt sich um einen 20-jährigen Schweizer, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Er stehe in dringendem Tatverdacht, für den Brand verantwortlich zu sein. Er werde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, schrieb die Kantonspolizei weiter. Erste Abklärungen der Brandermittler hatten auf Brandstiftung hingewiesen. Drei Autos brannten vollständig aus.