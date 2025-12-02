Mutmasslicher Dieb stürzt auf der Flucht bei Marly FR über Felswand

Die Freiburger Kantonspolizei hat in der Nacht auf Dienstag drei mutmassliche Diebe gestellt. Einer war zuvor auf der Flucht über eine Felswand hinuntergestürzt. Er wurde verletzt ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei am Montagabend wegen eines laufenden Einbruchs in Marly alarmiert. Die Einsatzkräfte machten auf dem Dach eines Einkaufsladens drei verdächtige Personen aus.

Diese ergriffen umgehend die Flucht. Einer der Verdächtigen flüchtete in Richtung Bois des Rittes, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Dort stürzte er über eine Felswand ab. Die Polizei fand den Verdächtigen am Fuss der Wand. Er konnte mit einer Seilwinde geborgen werden.

Ein zweiter mutmasslicher Täter konnte dank eines Polizeihundes im Garten eines Privatgrundstücks gefasst werden. In den frühen Morgenstunden konnte die Polizei schliesslich auch den dritten mutmasslichen Täter im Seebezirk anhalten. Die Männer aus Marokko und Algerien sind nach Angaben der Polizei zwischen 23 und 28 Jahre alt. Sie wurden vorläufig festgenommen und angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gang.