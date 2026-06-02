Mutmasslicher Raser fährt bei Hergiswil NW mit 158 statt 80 km/h

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist Mitte Mai auf der Autobahn A2 bei Hergiswil NW mit 158 statt der erlaubten 80 km/h gefahren. Die Polizei nahm den Mann einige Tage später fest.

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(Keystone-SDA) Das Auto wurde am späten Abend des 15. Mai von einer Radaranlage erfasst, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Dienstag mitteilte. Nach Abzug der Sicherheitsmarge lag eine strafbare Überschreitung von 71 Kilometern pro Stunde vor, womit der Tatbestand eines Raserdelikts erfüllt ist.

Der 28-jährige portugiesische Staatsbürger mit Wohnsitz in der Zentralschweiz konnte erst einige Tage nach dem Vorfall ermittelt werden. Die Polizei nahm den Mann fest und befragte ihn zum Hergang.

Nachdem der Mann angezeigt und ihm das Billett entzogen worden war, liessen ihn die Behörden wieder laufen. Dem Beschuldigten drohen nun saftige strafrechtliche Konsequenzen sowie eine längere Zeit ohne Fahrberechtigung.