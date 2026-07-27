Mutmasslicher Raser im Kanton Freiburg mit 121 km/h gestoppt

Keystone-SDA

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Die Freiburger Kantonspolizei hat am Samstagabend in Bulle FR einem 20-jährigen Autofahrer den Fahrausweis abgenommen und das Auto beschlagnahmt. Der Lenker war zuvor mit stark übersetzter Geschwindigkeit geblitzt worden.

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(Keystone-SDA) Der 20-Jährige war gegen 22.15 Uhr von Bulle her Richtung Vuadens unterwegs, wie die Freiburger Kantonspolizei am Montag mitteilte. Auf der Route de la Pâla tappte der mutmassliche Raser in die Radarfalle. 121 Stundenkilometer wurden gemessen, erlaubt gewesen wären lediglich 50.

Der aus der Region Greyerz stammende Autofahrer wird angezeigt.