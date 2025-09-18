The Swiss voice in the world since 1935
Mutmasslicher Täter nach Entreissdiebstahl in Schönenwerd ermittelt

Keystone-SDA

Ein flüchtiger 19-Jähriger ist nach Hinweisen aus der Bevölkerung im Kanton Solothurn von der Polizei ermittelt worden. Der Montenegriner steht im Verdacht, gegen Ende August einer 87-jährigen Fussgängerin in Schönenwerd SO die Handtasche entrissen zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren gegen den 19-Jährigen eröffnet, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mit. Beim Raub am Nachmittag des 25. August im Bereich Gartenstrasse/Villenstrasse war die Rentnerin gestürzt. Sie erlitt Verletzungen und musste ins Spital.

Dem Täter war zunächst die Flucht gelungen. Auf der Flucht verlor er nach früheren Angaben der Polizei seine Schuhe. Er war barfuss unterwegs.

